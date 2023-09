PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Nachmittag fester

Blick auf PayPal-Kurs

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 59,27 USD zu.

Um 16:08 Uhr sprang die PayPal-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 59,27 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 59,57 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,05 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 1.849.624 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.10.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 95,57 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 61,25 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.08.2023 (57,29 USD). Mit Abgaben von 3,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

PayPal ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,16 USD gegenüber 0,93 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 7.287,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 6.806,00 USD umsetzen können.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 06.11.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2023 4,95 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

