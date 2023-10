PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal steigt am Mittag

Kurs der PayPal

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 52,11 USD.

Am 16.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 43,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 51,06 USD fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 2,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

PayPal ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 USD, nach 0,93 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 7.287,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 6.806,00 USD umsetzen können.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,95 USD fest.

