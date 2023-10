PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Nachmittag tiefer

PayPal im Blick

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von PayPal gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 51,20 USD abwärts.

Die PayPal-Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 51,20 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 50,71 USD. Mit einem Wert von 51,51 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3.167.330 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 16.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 92,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 80,90 Prozent hinzugewinnen. Bei 50,71 USD fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 02.08.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7.287,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.806,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 01.11.2023 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von PayPal rechnen Experten am 31.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,95 USD je PayPal-Aktie.

