PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zeigt sich am Vormittag freundlich

27.10.23 09:23 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 49,23 EUR.

Um 09:20 Uhr sprang die PayPal-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 49,23 EUR zu. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 49,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 49,55 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.628 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 28.10.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 81,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,10 EUR ab. Mit Abgaben von 2,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. PayPal gewährte am 02.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.287,00 USD – ein Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 6.806,00 USD erwirtschaftet hatte. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 31.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von PayPal. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,95 USD je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 3 Jahren eingebracht S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor einem Jahr eingebracht Digitales Zentralbankgeld: EZB-Rat entscheidet über weiteres Vorgehen beim digitalen Euro

