PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal wird am Vormittag ausgebremst

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 50,74 EUR abwärts.

Die PayPal-Aktie musste um 09:12 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 50,74 EUR. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 50,55 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,61 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 6.997 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei 81,09 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 37,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,54 EUR am 27.10.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 01.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,30 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.418,00 USD – ein Plus von 8,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 6.846,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von PayPal wird am 30.01.2024 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 4,98 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung im Minus

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 sackt ab

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 fällt zum Start des Freitagshandels zurück