PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,3 Prozent auf 59,95 USD.

Um 11:56 Uhr ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 59,95 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.419 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.03.2023 markierte das Papier bei 79,26 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 32,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,25 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 16,18 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem PayPal seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 07.02.2024 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,48 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,24 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 8.026,00 USD gegenüber 7.383,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.05.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,14 USD je PayPal-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine PayPal-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PayPal-Investment von vor 3 Jahren verloren

Kommt jetzt der Push für die PayPal-Aktie? - Zahlen mit PayPal in Supermarkt & Co. im Visier