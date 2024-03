PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei PayPal am Nachmittag zu

PayPal im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von PayPal. Das Papier von PayPal legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 67,11 USD.

Die PayPal-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 67,11 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 67,20 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,87 USD. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 682.333 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,94 USD. Dieser Kurs wurde am 18.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 16,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,26 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 25,12 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

PayPal ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,24 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.026,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 7.383,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 01.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2024 5,13 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

