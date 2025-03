PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verbilligt sich am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 63,10 EUR.

Um 09:04 Uhr fiel die PayPal-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 63,10 EUR ab. Bei 63,10 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 744 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 04.02.2025 auf bis zu 91,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,44 Prozent hinzugewinnen. Bei 52,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 16,89 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

PayPal ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,33 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 8,03 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,04 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

