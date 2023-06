PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 66,15 USD ab.

Die PayPal-Aktie musste um 12:01 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 66,15 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 9.420 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2022 auf bis zu 103,03 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 55,75 Prozent zulegen. Bei 58,95 USD erreichte der Anteilsschein am 27.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,88 Prozent.

Am 08.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 0,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 7.040,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.483,00 USD umgesetzt worden waren.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 vorlegen.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,95 USD je Aktie.

