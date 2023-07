PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zieht am Nachmittag an

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von PayPal. Zuletzt ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 73,51 USD.

Um 16:08 Uhr stieg die PayPal-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 73,51 USD. Zwischenzeitlich stieg die PayPal-Aktie sogar auf 74,17 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,04 USD. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 1.749.571 Aktien.

Am 17.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 103,03 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 28,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.05.2023 bei 58,95 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,81 Prozent.

Am 08.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD gegenüber 0,88 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.040,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.483,00 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 02.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 31.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 4,91 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen PayPal-Investment verloren

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in PayPal bedeutet

Mögliche wirtschaftliche Abschwächung: UBS sieht bei NASDAQ-Titel PayPal-Aktie geringes Risiko eines Umsatzrückgangs