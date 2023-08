PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal legt am Vormittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von PayPal. Zuletzt konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 60,88 USD.

Die PayPal-Aktie stand in der London-Sitzung um 17:33 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 60,88 USD. Bei 61,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via London 76.771 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 97,58 USD erreichte der Titel am 13.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 60,28 Prozent Luft nach oben. Am 08.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 64,00 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

PayPal veröffentlichte am 02.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 USD, nach 0,93 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.287,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.806,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von PayPal wird am 06.11.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,96 USD je PayPal-Aktie.

