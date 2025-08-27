PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal reagiert am Donnerstagmittag positiv

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 59,94 EUR nach oben.

Um 11:44 Uhr sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 59,94 EUR zu. In der Spitze gewann die PayPal-Aktie bis auf 59,99 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 59,57 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 2.244 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.02.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 52,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (48,50 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

PayPal veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,08 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,36 Mrd. USD im Vergleich zu 7,86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 03.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,26 USD je PayPal-Aktie belaufen.

