PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal legt am Donnerstagabend zu

Die Aktie von PayPal zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die PayPal-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 60,16 EUR.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 60,16 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 60,40 EUR. Mit einem Wert von 59,47 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 37.945 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,66 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,70 Prozent. Bei 49,60 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

PayPal gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent auf 8,36 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte PayPal die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,26 USD im Jahr 2025 aus.

