PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verliert am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von PayPal. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,1 Prozent auf 51,45 EUR.

Die PayPal-Aktie wies um 09:21 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 51,45 EUR abwärts. Die PayPal-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 51,40 EUR ab. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,51 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.359 PayPal-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 81,09 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 36,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,54 EUR am 27.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 01.11.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,30 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.418,00 USD im Vergleich zu 6.846,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte PayPal am 30.01.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 4,98 USD je Aktie aus.

