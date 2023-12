PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagnachmittag mit angezogener Handbremse

PayPal im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von PayPal. Im NASDAQ Bsc-Handel kam die PayPal-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 62,74 USD.

Die PayPal-Aktie bewegte sich um 16:08 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 62,74 USD. Bei 63,05 USD markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 62,45 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 62,62 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 1.487.695 PayPal-Aktien.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,63 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,25 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Abschläge von 19,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 01.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,30 USD gegenüber 1,08 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.418,00 USD – ein Plus von 8,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 6.846,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.01.2024 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 4,98 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

