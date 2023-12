PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verteidigt Stellung am Vormittag

PayPal im Fokus

Die Aktie von PayPal zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die PayPal-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte zuletzt bei 56,51 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:20 Uhr bei der PayPal-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 56,51 EUR. Bei 56,59 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die PayPal-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 56,36 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,44 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.712 Stück gehandelt.

Am 02.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 81,09 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 43,50 Prozent zulegen. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,54 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 15,88 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 01.11.2023 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,30 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 7.418,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 6.846,00 USD umgesetzt.

Am 30.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,98 USD fest.

