PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von PayPal gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 61,94 USD zu.

Die PayPal-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 61,94 USD. Bei 62,33 USD erreichte die PayPal-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 61,20 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 2.765.690 PayPal-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,63 USD) erklomm das Papier am 03.02.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,09 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,25 USD am 28.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

PayPal ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,08 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 7.418,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 6.846,00 USD umsetzen können.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2023 4,98 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

