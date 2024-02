PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 61,45 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die PayPal-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 61,45 USD zu. Die PayPal-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 61,87 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 60,60 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 2.457.785 PayPal-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.03.2023 bei 79,26 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 28,98 Prozent zulegen. Am 28.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,25 USD. Mit Abgaben von 18,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 07.02.2024 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,48 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.026,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.383,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 01.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,14 USD fest.

