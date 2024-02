PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag im Minus

So entwickelt sich PayPal

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von PayPal befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,4 Prozent auf 55,41 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 55,41 EUR. Die PayPal-Aktie gab in der Spitze bis auf 55,41 EUR nach. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 2.512 PayPal-Aktien.

Am 09.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,79 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.10.2023 bei 47,54 EUR. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 16,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 07.02.2024 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,24 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 8.026,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.383,00 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.05.2024 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,14 USD je Aktie belaufen.

