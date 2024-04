PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagnachmittag mit Kursplus

So bewegt sich PayPal

Die Aktie von PayPal gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die PayPal-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 66,77 USD.

Die PayPal-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 66,77 USD. In der Spitze gewann die PayPal-Aktie bis auf 67,05 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,00 USD. Bisher wurden heute 697.789 PayPal-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 76,53 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 14,62 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.10.2023 Kursverluste bis auf 50,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,000 USD aus.

Am 07.02.2024 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,48 USD gegenüber 1,24 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,03 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,38 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2024 5,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

