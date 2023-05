PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

Aktien in diesem Artikel PayPal 56,87 EUR

Die PayPal-Aktie bewegte sich um 01:59 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 60,26 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 60,61 USD. In der Spitze büßte die PayPal-Aktie bis auf 58,95 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,50 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 20.666.752 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,03 USD. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 70,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,95 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 2,17 Prozent Luft nach unten.

Am 08.05.2023 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7.040,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.483,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2023 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2023 4,95 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

