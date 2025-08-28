DAX23.987 -0,2%ESt505.380 -0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,1%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.398 -2,0%Euro1,1666 -0,1%Öl68,06 -0,3%Gold3.409 -0,2%
Vor Inflationsdaten: DAX fällt zum Start unter 24.000-Punkte-Marke -- Abgaben in Japan -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- UniCredit erhöht Beteiligung an Alpha Bank -- Marvell im Fokus
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

29.08.25 09:25 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 60,00 EUR.

Mit einem Wert von 60,00 EUR bewegte sich die PayPal-Aktie um 09:04 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 60,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 60,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 60,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 123 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 91,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2025). Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 51,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,50 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 23,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,000 USD aus.

Am 29.07.2025 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 8,36 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,26 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu PayPal Inc

mehr Analysen