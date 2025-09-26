PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagmittag stärker

Kurs der PayPal

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 57,90 EUR.

Die Aktie legte um 11:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 57,90 EUR zu. Der Kurs der PayPal-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 57,96 EUR zu. Bei 57,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3.609 PayPal-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.02.2025 auf bis zu 91,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 57,41 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 19,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 29.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,36 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,26 USD je Aktie belaufen.

