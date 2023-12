PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Kurs der PayPal

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 62,92 USD ab.

Die PayPal-Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 62,92 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 62,76 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 63,00 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 1.510.217 PayPal-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 88,63 USD. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 29,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,14 Prozent.

Am 01.11.2023 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,30 USD gegenüber 1,08 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 7.418,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.846,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte PayPal am 30.01.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 4,98 USD je Aktie aus.

