PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal fällt am Vormittag

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 58,58 EUR.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 58,58 EUR. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 58,51 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 58,99 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 9.136 PayPal-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 81,09 EUR. 38,43 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,54 EUR ab. Abschläge von 18,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 01.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.418,00 USD umgesetzt, gegenüber 6.846,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.02.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.02.2025.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,98 USD je Aktie.

