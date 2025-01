PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 85,08 EUR nach.

Die PayPal-Aktie musste um 09:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 85,08 EUR. Der Kurs der PayPal-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 85,06 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 85,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 182 PayPal-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.01.2025 bei 90,00 EUR. Gewinne von 5,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 08.02.2024 Kursverluste bis auf 52,01 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 29.10.2024 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,41 Mrd. USD in den Büchern standen.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 04.02.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.02.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2024 4,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

