PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal macht am Dienstagnachmittag Boden gut

PayPal im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von PayPal. Zuletzt ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 67,92 USD.

Werte in diesem Artikel

Im NASDAQ-Handel gewannen die PayPal-Papiere um 15:53 Uhr 1,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die PayPal-Aktie sogar auf 70,64 USD. Bei 70,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.895.647 PayPal-Aktien.

Bei 76,53 USD markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,68 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 50,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 26,00 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 07.02.2024 vor. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,81 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 8,03 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,23 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte PayPal am 31.07.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,14 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Ethereum überholt: Solana ist globaler Spitzenreiter bei Stablecoin-Transfers

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 5 Jahren bedeutet

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 3 Jahren eingebracht