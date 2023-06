PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von PayPal. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 66,55 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 16:07 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 66,55 USD zu. Bei 66,73 USD erreichte die PayPal-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,09 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 3.924.223 PayPal-Aktien.

Am 17.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,03 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 35,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.05.2023 bei 58,95 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 11,42 Prozent sinken.

Am 08.05.2023 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,88 USD je Aktie erzielt worden. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.040,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.483,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von PayPal wird am 26.07.2023 gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,95 USD je PayPal-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Hot Stocks heute: PayPal - Calls treiben die Aktie, News zu CHERRY und IBU-tec

PayPal-Aktie schließt an der NASDAQ im Plus: Erlöse aus KKR-Deal sollen Aktienrückkäufe finanzieren

PayPal-Aktie, Tesla-Aktie, Twitter und SpaceX: Auf diese Stationen kann Elon Musk zurückblicken