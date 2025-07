PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal steigt am Vormittag

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von PayPal. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 62,51 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 62,51 EUR zu. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 62,55 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 62,51 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 820 PayPal-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.02.2025 auf bis zu 91,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,50 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 22,41 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

PayPal veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 0,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,29 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die PayPal-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 04.08.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,15 USD im Jahr 2025 aus.

