PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Nachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,4 Prozent auf 58,40 EUR abwärts.
Um 15:53 Uhr ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 58,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 58,37 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,84 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 7.344 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.02.2025 erreicht. Gewinne von 56,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 48,50 EUR am 07.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 16,95 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Am 29.07.2025 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,29 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 8,36 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2025 5,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.02.2021
|PayPal Outperform
|Credit Suisse Group
|25.06.2020
|PayPal buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.01.2019
|PayPal Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|07.01.2019
|PayPal Overweight
|Barclays Capital
|19.10.2018
|PayPal Outperform
|BMO Capital Markets
