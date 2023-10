PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei PayPal am Montagmittag zu

So entwickelt sich PayPal

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von PayPal. Die PayPal-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 50,89 USD.

Um 12:03 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 50,89 USD nach oben. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 48.238 PayPal-Aktien.

Bei 92,62 USD markierte der Titel am 16.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 82,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 50,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 1,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

PayPal ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 7.287,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 6.806,00 USD umsetzen können.

Am 01.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 31.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,95 USD je PayPal-Aktie.

