PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag in Rot

So bewegt sich PayPal

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PayPal. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 57,33 USD.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,1 Prozent auf 57,33 USD. Die Abwärtsbewegung der PayPal-Aktie ging bis auf 57,26 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 58,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 2.336.615 Stück.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 88,63 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 54,59 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 50,25 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 12,35 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 01.11.2023 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,30 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.418,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 6.846,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 30.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,98 USD je PayPal-Aktie.

