PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittwochmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 62,70 USD.

Die PayPal-Aktie wies um 12:03 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 62,70 USD abwärts. Bisher wurden heute 16.276 PayPal-Aktien gehandelt.

Bei 88,63 USD markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 41,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

PayPal veröffentlichte am 01.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.418,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.846,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte PayPal am 07.02.2024 vorlegen. PayPal dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.02.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,98 USD je PayPal-Aktie.

