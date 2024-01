PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,6 Prozent auf 62,65 USD ab.

Die PayPal-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 62,65 USD. In der Spitze büßte die PayPal-Aktie bis auf 62,48 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,00 USD. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.457.377 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 88,63 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,47 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.10.2023 bei 50,25 USD. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 24,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 01.11.2023 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.846,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.418,00 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 07.02.2024 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 06.02.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,98 USD je Aktie belaufen.

