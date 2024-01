PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von PayPal

Kurs der PayPal

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 58,12 EUR nach.

Die PayPal-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:22 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 58,12 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 57,75 EUR. Bei 58,49 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 4.985 PayPal-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2023 auf bis zu 81,09 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,52 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,54 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,21 Prozent.

Am 01.11.2023 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,08 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.418,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.846,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 06.02.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 4,98 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt zum Handelsende nach

Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen