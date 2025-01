PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von PayPal. Mit einem Wert von 86,39 EUR bewegte sich die PayPal-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die PayPal-Aktie wies um 09:04 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 86,39 EUR. Der Kurs der PayPal-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 86,49 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die PayPal-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 86,39 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 86,49 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 96 PayPal-Aktien umgesetzt.

Bei 90,00 EUR markierte der Titel am 17.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 4,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 52,01 EUR fiel das Papier am 08.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 39,80 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

PayPal ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD erwirtschaftet worden. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 04.02.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 11.02.2026.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine PayPal-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 letztendlich auf grünem Terrain

Erste Schätzungen: PayPal legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor