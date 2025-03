PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Montagmittag tiefer

PayPal im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 59,26 EUR.

Die PayPal-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 59,26 EUR. Die PayPal-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 59,15 EUR ab. Bei 59,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.733 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.02.2025 markierte das Papier bei 91,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 34,98 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.07.2024 bei 52,44 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 11,51 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 04.02.2025 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,30 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8,33 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,03 Mrd. USD umgesetzt.

Die PayPal-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,04 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Börse New York in Rot: S&P 500 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag leichter