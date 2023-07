PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal steigt am Montagnachmittag

PayPal im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 76,24 USD zu.

Die PayPal-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 3,0 Prozent im Plus bei 76,24 USD. Die PayPal-Aktie zog in der Spitze bis auf 76,54 USD an. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 74,92 USD. Bisher wurden heute 3.613.720 PayPal-Aktien gehandelt.

Am 17.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,03 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,15 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,95 USD. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 22,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 08.05.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,88 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 7.040,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 6.483,00 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte PayPal am 02.08.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,91 USD fest.

