PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 67,06 EUR abwärts.

Die PayPal-Aktie musste um 09:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 67,06 EUR abwärts. Die PayPal-Aktie sank bis auf 67,06 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,27 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 16.102 PayPal-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (101,50 EUR) erklomm das Papier am 17.08.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Am 26.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 21,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 08.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,59 Prozent auf 7.040,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.483,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2023 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 4,91 USD je Aktie aus.

