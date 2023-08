PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verbilligt sich am Nachmittag

PayPal im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 62,94 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 0,8 Prozent auf 62,94 USD. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 62,66 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,79 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.887.595 PayPal-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.09.2022 auf bis zu 99,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 57,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 19.08.2023 auf bis zu 57,29 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 02.08.2023. Es stand ein EPS von 1,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 7.287,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.806,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,07 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,96 USD je PayPal-Aktie.

