PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zieht am Vormittag an

PayPal im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von PayPal. Zuletzt ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 58,24 EUR.

Um 09:21 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 58,24 EUR nach oben. In der Spitze legte die PayPal-Aktie bis auf 58,34 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,15 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 6.622 PayPal-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (98,90 EUR) erklomm das Papier am 16.09.2022. 69,81 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

PayPal ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7.287,00 USD gegenüber 6.806,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von PayPal wird am 06.11.2023 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,96 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

PayPal pausiert Krypto-Einkäufe in Großbritannien bis 2024

Portfolio umgeschichtet: Diese US-Aktien befanden sich im zweiten Quartal 2023 im Commerzbank-Depot

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in PayPal bedeutet