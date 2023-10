PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Dienstagnachmittag gesucht

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 51,33 USD nach oben.

Um 16:07 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 51,33 USD nach oben. Die PayPal-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 51,46 USD aus. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 51,06 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 4.087.983 PayPal-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 92,62 USD erreichte der Titel am 16.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 80,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,25 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 2,09 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 02.08.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent auf 7.287,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.806,00 USD in den Büchern gestanden.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,95 USD je PayPal-Aktie.

