PB Financial stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

08.10.26 06:35 Uhr

PB Financial ließ sich am 06.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PB Financial die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,10 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat PB Financial mit einem Umsatz von insgesamt 24,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,45 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net