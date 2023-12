pbb Aktie News: pbb präsentiert sich am Mittag stärker

pbb im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von pbb. Die pbb-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 5,70 EUR.

Das Papier von pbb konnte um 11:43 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 5,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die pbb-Aktie bei 5,80 EUR. Bei 5,71 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 197.329 pbb-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 9,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der pbb-Aktie ist somit 73,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,63 EUR ab. Der aktuelle Kurs der pbb-Aktie ist somit 1,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der pbb-Aktie wird bei 7,95 EUR angegeben.

Am 09.08.2022 hat pbb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 123,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem pbb 123,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,15 EUR je pbb-Aktie.

