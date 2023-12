pbb Aktie News: Anleger schicken pbb am Freitagvormittag ins Plus

So bewegt sich pbb

Die Aktie von pbb zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von pbb konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 5,72 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die pbb-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 5,72 EUR. Kurzfristig markierte die pbb-Aktie bei 5,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,71 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 50.613 pbb-Aktien.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 9,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 72,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 5,63 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die pbb-Aktie 1,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die pbb-Aktie bei 7,95 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte pbb am 09.08.2022. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte pbb einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat pbb in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 123,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 123,00 EUR in den Büchern gestanden.

pbb dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je pbb-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,15 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

