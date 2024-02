pbb Aktie News: pbb mit herben Abschlägen am Dienstagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von pbb gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die pbb-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 5,9 Prozent auf 4,95 EUR.

Die pbb-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,9 Prozent auf 4,95 EUR abwärts. In der Spitze büßte die pbb-Aktie bis auf 4,92 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,21 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.693.947 pbb-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,88 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die pbb-Aktie derzeit noch 99,52 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2024 bei 4,92 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die pbb-Aktie im Durchschnitt mit 7,70 EUR.

Am 09.08.2022 hat pbb die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 123,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 123,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte pbb Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von pbb rechnen Experten am 05.03.2025.

Experten taxieren den pbb-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,15 EUR je Aktie.

