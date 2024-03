pbb Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit pbb ein

pbb im Blick

Die Aktie von pbb gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die pbb-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 6,4 Prozent auf 4,04 EUR.

Die pbb-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,4 Prozent auf 4,04 EUR. Im Tageshoch stieg die pbb-Aktie bis auf 4,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,82 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 772.473 pbb-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,88 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die pbb-Aktie mit einem Kursplus von 144,43 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 3,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.02.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die pbb-Aktie 10,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,950 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,135 EUR je pbb-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,45 EUR.

pbb gewährte am 09.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 123,00 EUR, gegenüber 123,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte pbb Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 19.05.2025 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem pbb-Gewinn in Höhe von 0,391 EUR je Aktie aus.

