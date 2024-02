pbb Aktie News: pbb am Mittwochmittag im Minusbereich

Blick auf pbb-Kurs

Die Aktie von pbb gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die pbb-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 4,87 EUR ab.

Die pbb-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,7 Prozent auf 4,87 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die pbb-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,87 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,99 EUR. Bisher wurden heute 498.708 pbb-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 9,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 102,96 Prozent könnte die pbb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.02.2024 bei 4,87 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die pbb-Aktie derzeit noch 0,00 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,70 EUR.

pbb gewährte am 09.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 123,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 123,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von pbb veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der pbb-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem pbb-Gewinn in Höhe von 1,15 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

