pbb Aktie News: pbb am Nachmittag tiefrot

Die Aktie von pbb gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die pbb-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 5,3 Prozent auf 4,69 EUR ab.

Um 15:53 Uhr fiel die pbb-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,3 Prozent auf 4,69 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte pbb-Aktie bei 4,61 EUR. Bei 4,99 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.975.345 pbb-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 110,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 4,61 EUR fiel das Papier am 07.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der pbb-Aktie.

Analysten bewerten die pbb-Aktie im Durchschnitt mit 7,70 EUR.

Am 09.08.2022 hat pbb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat pbb in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 123,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 123,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte pbb am 07.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der pbb-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass pbb ein EPS in Höhe von 1,15 EUR in den Büchern stehen haben wird.

