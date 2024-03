pbb Aktie News: pbb verteuert sich am Donnerstagnachmittag kräftig

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von pbb zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 11,1 Prozent auf 4,63 EUR zu.

Die pbb-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 11,1 Prozent auf 4,63 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die pbb-Aktie bisher bei 4,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.167.803 pbb-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,76 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 110,98 Prozent. Bei einem Wert von 3,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.02.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 20,71 Prozent könnte die pbb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,146 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die pbb-Aktie bei 7,45 EUR.

Am 09.08.2022 legte pbb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 123,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte pbb Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von pbb rechnen Experten am 19.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je pbb-Aktie in Höhe von 0,414 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

